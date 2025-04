Silvia Toffanin e la frecciata scherzosa a Ilary Blasi | “Ora non sono più io la tua migliore amica”

Ilary Blasi è pronta a condurre The Couple, il nuovo reality di Canale 5, come racconta a Verissimo. Silvia Toffanin, quindi, la stuzzica ruotando attorno al tema della coppia e lancia anche una frecciatina scherzosa. Leggi su Fanpage.it è pronta a condurre The Couple, il nuovo reality di Canale 5, come racconta a Verissimo., quindi, la stuzzica ruotando attorno al tema della coppia e lancia anche una frecciatina

Silvia Toffanin e la frecciata scherzosa a Ilary Blasi: "Ora non sono più io la tua migliore amica". Stefano Bettarini, bordata a Simona Ventura a Verissimo: "Ognuno vive con la sua coscienza". Verissimo, Pier Paolo Pretelli esagera: "Qui c'è aria fresca, lì...". E Mara Venier lo umilia in diretta. La frecciata di Mara Venier a Pierpaolo Pretelli: "Qualcuno ha detto che bisogna svecchiare". Silvia Toffanin punge ancora la Prati ma Marco Bellavia confessa: "Io mio cuore è impegnato". Silvia Toffanin/ Da Verissimo e Pamela Prati ad Amici di Maria De Filippi. Ne parlano su altre fonti

Silvia Toffanin e la frecciata scherzosa a Ilary Blasi: “Ora non sono più io la tua migliore amica” - Ospite della puntata di Verissimo di domenica 6 aprile è stata Ilary Blasi, arrivata nel salotto di Silvia Toffanin per presentare il suo nuovo programma tv, ovvero The Couple, su Canale 5 da lunedì 7 ... (fanpage.it)