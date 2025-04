Anteprima24.it - Sicignano degli Alburni: evase il fisco, imprenditore in carcere

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti(Sa)- Dovrà scontare di 4 anni e 8 mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 7746 euro, undi 55 anni, residente nel comune di, arrestato nelle scorse ore e richiuso neldi Fuorni con l’accusa di evasione fiscale destinatario di una condanna per cumulo di pene, per aver commesso una serie di reati tributari.L’arresto è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Brindisi. Il 55enne, già destinatario di condanne per reati tribuati con pena sospesa, assistito e difeso dall’avvocato Antonio Turco, è stato trasportato dai carabinieri presso ildi Salerno dove dovrà scontare ora il cumulo di pene per un totale di quattro anni e otto mesi di reclusione.Il 55enne infatti, è accusato di aver evaso ilnel 2012 per fatti avvenuti a Eboli ed inerenti una omessa dichiarazione fiscale, nel 2013 per fatti avvenuti nel comune laziale di Lanuvio, ed inerente il reato di bancarotta fraudolenta per aver distratto, occultato e distrutto beni e scritture contabili allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori e impedire la ricostruzioneaffari e di aver svolto impresa commerciale pur essendogli stata vietata per legge, e nel 2021 per fatti inerenti il reato di concorso in sottrazione al pagamento delle accise sui prodotti energetici-carburanti commessi a Brindisi, in Puglia.