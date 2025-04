Bresciatoday.it - Si denudava durante il mercato: 60enne denunciato

Leggi su Bresciatoday.it

È stato fermato ea piede libero per atti osceni in luogo pubblico un uomo di 60 anni. L'intervento è arrivato dopo l'ennesima segnalazione dei cittadini di Pontevico, che lo avevano notato aggirarsi nella zona di via Mazzini nei giorni di, quando la presenza di persone è.