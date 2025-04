It.insideover.com - Si chiamava Walid Khalid Abdullah, è stato il primo minore a morire nelle carceri di Israele

Ahmad non è morto. Èlasciato. Lentamente, in silenzio, sotto la custodia dellod’. Aveva diciassette anni. È ilpalestinese ain una prigione israeliana, ma la sua vicenda, tragicamente, non è eccezionale.È il risultato di una serie di omissioni, trascuratezze e di un processo di disumanizzazione istituzionalizzata e profondamente radicato all’interno delle istituzioni israeliane.Il 22 marzo 2025,Ahmad è crollato nel cortile del penitenziario di Megiddo, situato nel Nord di, dove si trovava indi detenzione preventiva da circa sei mesi. Al momento del collasso, il giovane appariva in evidentedi debilitazione fisica e probabile compromissione psicologica. Nonostante le richieste di assistenza rivolte alle autorità di sorveglianza da parte degli altri detenutinni, non si è registrato un intervento immediato.