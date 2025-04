Shomurodov risponde a Locatelli Roma-Juve finisce 1-1

Roma (ITALPRESS) – Roma e Juventus si devono accontentare di un pareggio per 1-1 all'Olimpico nello scontro diretto per la corsa Champions. Al vantaggio iniziale di Locatelli risponde il neo entrato Shomurodov subito dopo l'intervallo. Resta di tre punti il distacco tra le due squadre e a sorridere è la Lazio che, grazie alla vittoria di Bergamo contro l'Atalanta, si porta a una lunghezza dai bianconeri e avanti di due rispetto ai giallorossi a una settimana dal derby contro gli uomini di Ranieri. Buone indicazioni per Igor Tudor, che imposta il piano gara iniziale con una pressione soffocante e un possesso palla avvolgente. La prima occasione da gol però la costruisce la Roma con l'asse Dovbyk-Cristante: l'ucraino lavora di sponda e libera lo specchio della porta al centrocampista che calcia a botta sicura ma trova la deviazione provvidenziale di Kalulu a Di Gregorio battuto. Iltempo.it - Shomurodov risponde a Locatelli, Roma-Juve finisce 1-1 Leggi su Iltempo.it (ITALPRESS) –ntus si devono accontentare di un pareggio per 1-1 all'Olimpico nello scontro diretto per la corsa Champions. Al vantaggio iniziale diil neo entratosubito dopo l'intervallo. Resta di tre punti il distacco tra le due squadre e a sorridere è la Lazio che, grazie alla vittoria di Bergamo contro l'Atalanta, si porta a una lunghezza dai bianconeri e avanti di due rispetto ai giallorossi a una settimana dal derby contro gli uomini di Ranieri. Buone indicazioni per Igor Tudor, che imposta il piano gara iniziale con una pressione soffocante e un possesso palla avvolgente. La prima occasione da gol però la costruisce lacon l'asse Dovbyk-Cristante: l'ucraino lavora di sponda e libera lo specchio della porta al centrocampista che calcia a botta sicura ma trova la deviazione provvidenziale di Kalulu a Di Gregorio battuto.

Shomurodov risponde a Locatelli, Roma-Juve finisce 1-1. Roma-Juventus 1-1, Shomurodov risponde a Locatelli. Shomurodov risponde a Locatelli, parità tra Roma e Juventus all’Olimpico (1-1). Roma-Juventus 1-1, Shomurodov risponde a Locatelli. Roma-Juventus 1-1, gol e highlights: Shomurodov risponde a Locatelli. Shomurodov risponde a Locatelli: la Roma pareggia 1-1 con la Juventus. Ne parlano su altre fonti

Shomurodov risponde a Locatelli, è caccia aperta alla Champions - Nel posticipo della 31esima giornata di Serie A Roma e Juventus non si fanno del male pareggiando 1-1. All'Olimpico, dopo i legni di Nico Gonzalez ed El Shaarawy, al termine della prima frazione è la ... (msn.com)

Roma-Juventus 1-1, Shomurodov risponde a Locatelli - Roma e Juventus finisce 1-1 all'Olimpico. Le due squadre si dividono la posta in palio e restano a distanza invariata in classifica. La Roma dopo sette vittorie consecutive trova un pari in rimonta e ... (msn.com)

Shomurodov risponde a Locatelli: Roma-Juve finisce 1-1 - Gli ospiti giocano meglio il primo tempo, poi Ranieri cambia la sua squadra e ottiene il pari con l'uzbeko. Giallorossi superati dalla Lazio ... (rainews.it)