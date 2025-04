Sport.quotidiano.net - Sfida epica al Giro delle Fiandre: Van der Poel, Ganna e Pogacar pronti a stupire

Leggi su Sport.quotidiano.net

Tornano arsi i giganti della Sanremo, Van der, in rigoroso ordine di podio. Anche se, rispetto alla Classicissima, ilè ben altra corsa: muri, pavè e strade strette la rendono più dura, il milione e passa di belgi che abbraccia il percorso nelle campagne fiamminghe ne fanno la più affascinanteprove monumentali. E’ il secondo atto di uno show che avrà un seguito anche domenica prossima, su un altro palcoscenico di lusso: le pietre della Roubaix. Bellissima, ma non per tutti: per vincere la Ronde, servono forza e tecnica, scaltrezza tattica e buona sorte. L’indiziato numero uno resta Mathieu Van der: averla vinta tre volte in sei partecipazioni, con due secondi posti e un quarto nelle altre, spiega che confidenza abbia l’olandese volante con questa classicona.