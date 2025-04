Sfida decisiva tra K Sport Montecchio Gallo e Maceratese nel campionato Eccellenza

Sfida ad alta quota tra la K Sport Montecchio Gallo e la Maceratese: Entrambe capolista, a due giornate dal termine si giocano molto del loro destino. Il commento su questo big match è di Mosè Mughetti, consigliere del comitato regionale Figc ex arbitro, ed ex presidente del Fossombrone Bikkembergs "È la partita dell'anno – dice – una gara che vale una stagione, era chiaro da mesi che la 29esima giornata sarebbe stata decisiva per il campionato. Essendo state sempre a contatto, 2-3 punti massimo di distacco, le due squadre arrivano a questo incontro addirittura appaiate. Tutti auspicano di poter disputare gare come queste: allenatori, dirigenti e giocatori. Se sei fortunato, durante una carriera, forse ti capita un paio di volte di essere protagonista di un match del genere.

