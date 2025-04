Sfida decisiva in Eccellenza | Ksport Montecchio contro Maceratese per la Serie D

Eccellenza dove si gioca la Sfida al vertice tra Ksport Montecchio e Maceratese, in palio per chi vince la Serie D quasi sicura: in caso di parità invece chiaro che lo spettro di uno spareggio inizierebbe a concretizzarsi in maniera molto importante. Per il resto Montegranaro in casa di PortualiDorica a fare da arbitro della salvezza con spettatori interessati il Monturano che osserva il turno di riposo e l’Atletico Mariner impegnato al Diana contro l’Osimana. Un campionato in cui i verdetti sono ancora tutti ampiamente da definire e probabilmente bisognerà attendere gli ultimi intensissimi novanta minuti. In promozione è corsa a due per il secondo posto tra Atletico Azzurra Colli e Palmense appaiate in seconda posizione a quota 52 punti. In quarta piazza il Porto Sant’Elpidio che impatta di rigore (contestato dai locali) a Montegiorgio con i rossoblù costretti ai playout con l’Elpidiense Cascinare: resta da stabilire se si giocherà a Cascinare o Montegiorgio, con le squadre attualmente appaiate, da questa Sfida uscirà la terza retrocessione in Prima Categoria. Sport.quotidiano.net - Sfida decisiva in Eccellenza: Ksport Montecchio contro Maceratese per la Serie D Leggi su Sport.quotidiano.net Giornata chiave del campionato indove si gioca laal vertice tra, in palio per chi vince laD quasi sicura: in caso di parità invece chiaro che lo spettro di uno spareggio inizierebbe a concretizzarsi in maniera molto importante. Per il resto Montegranaro in casa di PortualiDorica a fare da arbitro della salvezza con spettatori interessati il Monturano che osserva il turno di riposo e l’Atletico Mariner impegnato al Dianal’Osimana. Un campionato in cui i verdetti sono ancora tutti ampiamente da definire e probabilmente bisognerà attendere gli ultimi intensissimi novanta minuti. In promozione è corsa a due per il secondo posto tra Atletico Azzurra Colli e Palmense appaiate in seconda posizione a quota 52 punti. In quarta piazza il Porto Sant’Elpidio che impatta di rigore (contestato dai locali) a Montegiorgio con i rossoblù costretti ai playout con l’Elpidiense Cascinare: resta da stabilire se si giocherà a Cascinare o Montegiorgio, con le squadre attualmente appaiate, da questauscirà la terza retrocessione in Prima Categoria.

Sfida decisiva in Eccellenza: Ksport Montecchio contro Maceratese per la Serie D. Maceratese, è febbre da big match. Il bomber Luca Cognigni: «Una partita che si prepara da sola. PRIMA C. L'Urbis Salvia tiene accesa la speranza e batte il Camerino. Ne parlano su altre fonti

Sfida decisiva in Eccellenza: Ksport Montecchio contro Maceratese per la Serie D - Il campionato di Eccellenza vede la sfida al vertice tra Ksport Montecchio e Maceratese, con la Serie D in palio. (sport.quotidiano.net)

Eccellenza: Ultima Giornata Decisiva per Playoff e Playout - Ultimi 90 minuti di Eccellenza: Castiglionese in passerella, Foiano e Baldaccio Bruni in lotta per salvezza e playoff. (msn.com)

L’Eccellenza può decidersi in porta: “Rata” trema, K-Sport record di clean sheet - Dettaglio non indifferente, Possanzini senza Gagliardini, Magi si coccola l'under Cerretani 11 volte inviolato nelle ultime 12 Undici volte inviolato nelle ultime 12 partite disputate. Nel primato in ... (youtvrs.it)