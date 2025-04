Seth Rogen padroneggia l' arte di indossare un completo senza sforzo

Leggi su Gqitalia.it

conosce la maniera “corretta” diun, un'che oggi non esiste più. Nel 2025 la grande sartoria è diventata infatti una sorta di avventura personalizzata; puoi scegliere di mostrarti slouchy e drappeggiato come Daniel Craig, sharp e spavaldo come A$AP Rocky, o classico e preppy al pari di Adam Scott. In alternativa, puoi prendere spunto da. Negli ultimi anni, grazie a una notevole padronanza in fatto di colori, proporzioni e codici di abbigliamento, l'attore si è imposto come una tra le persone più eleganti e interessanti di Hollywood. Durante la grande campagna stampa per la promozione della serie tv The Studio, il suo ultimo progetto,ha innalzato ulteriormente gli standard sartoriali grazie a un'affascinante e disinvolta rivisitazione dell'abito classico.