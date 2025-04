Serie D Tuttocuoio sconfitto 3 a 1 dal Forlì capolista neroverdi rimontati nella ripresa

Tuttocuoio perde 3 a 1 sul campo del Forlì capolista, non basta il vantaggio immediato firmato da Boiga, rimette in partià il match Trombetta nel finale del primo tempo e Macrì e Petrelli ribaltano il risultato nella ripresa. I neroverdi hanno 5 punti di vantaggio sui playout con 4 partite.

