Serie D | Terranuova Traiana-Livorno 1-1 le pagelle | Bonassi firma la rete che vale la promozione

Livorno pareggia 1-1 sul campo del Terranuova Traiana e festeggia la promozione in Serie C. Un pareggio che complice la sconfitta del Foligno proietta gli amaranto nel calcio professionistico. Cardelli 6: giornata inoperosa, incolpevole sul gol subito.D'Ancona 5,5: si perde malamente. Livornotoday.it - Serie D | Terranuova Traiana-Livorno 1-1, le pagelle: Bonassi firma la rete che vale la promozione Leggi su Livornotoday.it Ilpareggia 1-1 sul campo dele festeggia lainC. Un pareggio che complice la sconfitta del Foligno proietta gli amaranto nel calcio professionistico. Cardelli 6: giornata inoperosa, incolpevole sul gol subito.D'Ancona 5,5: si perde malamente.

