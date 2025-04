Serie D L’SSC Ancona torna a sorridere | 1-2 in casa del Roma City

tornano alla vittoria con i gol di Martiniello e Rovinelli. Risultato sofferto che dimostra la capacità della formazione biancorossa di saper trovare la soluzione giusta quando le motivazioni hanno la meglio sulle difficoltà. La salvezza ora, è ad un passo. Esordio in panchina del giovane Giordani, il bomber delle Juniores, altro talento ad unirsi alla prima squadraAncona, 6 aprile 2025 – Ritorna a sorridere L'SSC Ancona, esce vittoriosa dal Riano Athletic Center contro Roma City per 1-2 grazie alle reti di Martiniello al 22' del primo tempo e infine la testata vincente quasi al termine. Interrotto un prolungato digiuno di vittorie per i dorici e ritrovata fiducia nei propri mezzi nel momento più indicato.Un risultato utile a risollevare l'umore dell'ambiente e la classifica al termine di una prestazione a tratti sofferta, che nonostante le sbavature, ci si è creduto fino alla fine non perdendo l'inerzia.

