Serie D | Lentigione sfida Corticella per blindare i playoff

Serie D vede il Lentigione oggi alle 15 sul campo del Corticella, con le squadre in cerca del successo per motivi differenti. Il Lentigione è quinto con 52 punti e potrebbe blindare i playoff, oltre che cercare di migliorare la sua posizione per evitare il Ravenna al primo turno. Il Corticella è 12° con 32 punti, alla pari di Sasso Marconi e Zenith Prato: in questo momento è ai play-out, in attesa del verdetto che dovrebbe togliere alcuni punti in classifica alla società toscana. La squadra bolognese sta disputando un campionato tribolato, ma in casa viaggia ad alti ritmi con 20 punti dei 32 che vanta; è allenata da Michele Nesi e punta su due attaccanti di valore come Matteo Rizzi (10 gol) e Nico Manara (7). In complesso ha subito molti gol, penultima difesa del campionato, con cinque "imbarcate" da 4 o 5 reti. Sport.quotidiano.net - Serie D: Lentigione sfida Corticella per blindare i playoff Leggi su Sport.quotidiano.net La quintultima giornata del campionato diD vede iloggi alle 15 sul campo del, con le squadre in cerca del successo per motivi differenti. Ilè quinto con 52 punti e potrebbe, oltre che cercare di migliorare la sua posizione per evitare il Ravenna al primo turno. Ilè 12° con 32 punti, alla pari di Sasso Marconi e Zenith Prato: in questo momento è ai play-out, in attesa del verdetto che dovrebbe togliere alcuni punti in classifica alla società toscana. La squadra bolognese sta disputando un campionato tribolato, ma in casa viaggia ad alti ritmi con 20 punti dei 32 che vanta; è allenata da Michele Nesi e punta su due attaccanti di valore come Matteo Rizzi (10 gol) e Nico Manara (7). In complesso ha subito molti gol, penultima difesa del campionato, con cinque "imbarcate" da 4 o 5 reti.

