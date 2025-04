Serie D | il Casarano esulta ancora blitz del Nardò in casa del Martina

Serie D, girone H, 2024/2025.Brindisi-Ugento 3-0 Martinenko al 22', Rajkovic al 73', Rajkovic al 95'casarano-Manfredonia 3-1 Ferrara (C) al 28', Versienti (C) al 35', Loiodice (C) al. Lecceprima.it - Serie D: il Casarano esulta ancora, blitz del Nardò in casa del Martina Leggi su Lecceprima.it Di seguito i risultati ottenuti dalle squadre salentine nella trentesima giornata del campionato diD, girone H, 2024/2025.Brindisi-Ugento 3-0 Martinenko al 22', Rajkovic al 73', Rajkovic al 95'-Manfredonia 3-1 Ferrara (C) al 28', Versienti (C) al 35', Loiodice (C) al.

Nocerina e Gelbison vincono, beffa per la Paganese. Esulta la Scafatese, batosta per il Costa d'Amalfi. SERIE D – Fossano lotta e vince: tre punti d’oro contro l’Oltrepò. Serie D girone H, 20^ giornata: tutti i risultati e tutti gli highlights. Casarano, contro il Bitonto la decide l'ex Santoro: termina 0-1. Il Vigasio non sbaglia, col Fanfulla tre punti d'oro per la salvezza. Serie D, il Gallipoli torna a casa e gioisce superando il Nardò nel derby. Ne parlano su altre fonti

Serie D girone H, la Nocerina cade a Fasano per 3-1, ora il Casarano 'vede' la C - La Nocerina perde per 3-1 a Fasano nella 30^ giornata della Serie D girone H e, complice la contemporanea vittoria del Casarano contro il Manfredonia, i campani perdono quasi definitivamente il treno ... (it.blastingnews.com)

Serie D girone H 24/25, risultati e classifica 27ª giornata: Casarano vs Nocerina per la vetta, stop Andria - ROMA. Oggi si è concluso il ventisettesimo turno del campionato di Serie D girone H 2024/25, decima di ritorno, 16 gol realizzati che delineano la classifica che di seguito vi riportiamo assieme ai ... (restodelcalcio.com)

Serie D, Casarano, il presidente: 'Stadio? Attendo risposte, Nocerina grande rivale' - Il Casarano continua la sua corsa verso la promozione diretta in Serie C. La squadra pugliese, attualmente militante nel girone H di Serie D, si trova attualmente in una posizione di vantaggio con qua ... (it.blastingnews.com)