Serie D i risultati della trentesima giornata | l' Ostiamare si fa rimontare profondo rosso Terracina

trentesima giornata per i gironi E, F e G di Serie D, con tante squadre laziali impegnate.I gironi E-F: l'Ostiamare si fa rimontare, incubo Roma CityCade in una sfida pirotecnica l'Ostiamare, che va avanti anche 3-1 grazie a Pinna, Persichini e un autogol ma in compenso.

