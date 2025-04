Serie C Si ferma la Vis Pesaro punticino Ascoli

Ascoli a Gubbio, e si allontana dai Play-Out VALLESINA, 6 aprile 2025 – Solo 1 punto per le due marchigiane in questo turno di campionato.Per la Vis, da registrare una battuta d’arresto inaspettata nel “Derby” con il Rimini.Dopo il vantaggio siglato da Di Paola su calcio di rigore al 38’, gli ospiti ribaltano la gara con un uno-due micidiale.Per i riminesi, a segno Ubaldi al 50’ e Fiorini al 54’.Una sconfitta che non rovina assolutamente quanto di buono fatto nell’arco del torneo dai ragazzi di Stellone, ma che brucia.Il mister della Vis Roberto Stellone (foto profilo FB ufficiale Vis Pesaro)Buon punto dell’Ascoli invece nella tana del Gubbio.Dopo il nulla di fatto nello scorso derby con la Vis, i bianconeri di mister Di Carlo muovono ancora la classifica, anche in considerazione dello stop dell’immediata inseguitrice Lucchese, prima squadra della zona Play-Out, che si allontana ora a 6 lunghezze. .com - Serie C / Si ferma la Vis Pesaro, punticino Ascoli Leggi su .com Turno tra luci ed ombre per le marchigiane. Battuta d’arresto per la Vis al “Benelli” nel “Derby” col Rimini. Pareggia invece l’a Gubbio, e si allontana dai Play-Out VALLESINA, 6 aprile 2025 – Solo 1 punto per le due marchigiane in questo turno di campionato.Per la Vis, da registrare una battuta d’arresto inaspettata nel “Derby” con il Rimini.Dopo il vantaggio siglato da Di Paola su calcio di rigore al 38’, gli ospiti ribaltano la gara con un uno-due micidiale.Per i riminesi, a segno Ubaldi al 50’ e Fiorini al 54’.Una sconfitta che non rovina assolutamente quanto di buono fatto nell’arco del torneo dai ragazzi di Stellone, ma che brucia.Il mister della Vis Roberto Stellone (foto profilo FB ufficiale Vis)Buon punto dell’invece nella tana del Gubbio.Dopo il nulla di fatto nello scorso derby con la Vis, i bianconeri di mister Di Carlo muovono ancora la classifica, anche in considerazione dello stop dell’immediata inseguitrice Lucchese, prima squadra della zona Play-Out, che si allontana ora a 6 lunghezze.

Serie C / Si ferma la Vis Pesaro, punticino Ascoli. Graziani da urlo, il Picerno non si ferma più. Basket Serie C Unica. La Folgore non si ferma più. San Vincenzo si deve arrendere. Ricci fa gioire il Crotone, si interrompe la striscia del Cerignola. Primo posto a rischio. SERIE C/C 34^ GIORNATA – Il Messina non si ferma e cresce. Crotone avanza. Risultati, programma e classifica. La Cavese non si ferma, Loreto firma il successo contro il Trapani. Ne parlano su altre fonti

Serie C. Agliana non si ferma. Decimo urrà di fila. Respira Bottegone - La decima giornata di ritorno del campionato di Serie C ci consegna la decima affermazione di fila (record societario) ... (lanazione.it)

Graziani da urlo, il Picerno non si ferma più - Una doppietta del centrocampista rossoblu (terza rete in due gare) ribalta il risultato ad Altamura e consegna ai lucani una vittoria meritata. Sale a quattordici gare consecutive la striscia record d ... (rainews.it)

Serie C. Agliana non si ferma. Decimo urrà di fila. Respira Bottegone - La decima giornata di ritorno del campionato di Serie C ci consegna la decima affermazione di fila (record societario) dell’Endiasfalti Agliana, che espugna 82-90 (parziali 23-26, 43-50, 62-68) ... (sport.quotidiano.net)