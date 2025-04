Serie C Monopoli | contro il Potenza finisce 0-0

Monopoli, dopo il ko nel derby pugliese contro l'Audace Cerignola nello scorso weekend. Allo stadio Veneziani la formazione guidata da Alberto Colombo ha colto uno 0-0 contro il Potenza. Per i biancoverdi si è trattato del dodicesimo pareggio stagionale.

