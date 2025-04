Serie C girone B | Risultati e Classifica della 35ª Giornata

Serie C girone B, il programma della trentacinquesima Giornata: Legnago Salus-Pianese 0-2 Pineto-Pescara 1-0 Vis Pesaro-Rimini 1-2 Sestri Levante-Milan Futuro 1-2 Gubbio-Ascoli 0-0 Pontedera-Lucchese 4-1 Arezzo-Perugia (giocata ieri) Torres-Spal (oggi alle 12,30) Campobasso-Virtus Entella (oggi alle 15) Ternana-Carpi (oggi alle 15) Classifica Virtus Entella..75 Ternana70 Torres.61 Pescara58 Vis Pesaro.56 Pineto.55 Arezzo..52 Pianese..50 Rimini49 Gubbio45 Pontedera44 Perugia43 Carpi.40 Campobasso39 Ascoli.39 Lucchese.33 Milan Futuro30 Spal.29 Sestri Levante26 Legnago Salus..25

Serie C girone B: Risultati e Classifica della 35ª Giornata. Serie C girone B 35° turno: il Pontedera cala il poker con la Lucchese. Vincono Arezzo, Rimini e Milan Futuro. Serie C e dilettanti, le classifiche di tutti i campionati. Serie C, Girone B 24-25: Arezzo-Perugia, le probabili formazioni. Tabellino partita Carpi vs Legnago Salus. Calcio serie C, per il Grifo una forte ridimensionata? Cangelosi: "Ci è mancato coraggio". Ne parlano su altre fonti

