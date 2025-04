Serie A Roma-Juventus finisce in pareggio | 1-1 all’Olimpico

finisce 1-1 la sfida dell’Olimpico tra Roma e Juventus, gara valida per la 31/a giornata di Serie A. Al vantaggio bianconero con Locatelli, a segno al 40? del primo tempo con un tiro al volo da fuori area, replica in avvio ripresa Shomurodov, entrato nell’intervallo e subito in gol al 3? sulla ribattuta del colpo di testa di Ndicka parato da Di Gregorio.Rimane tutto invariato quindi nella lotta per un posto in Champions League: la squadra di Tudor aggancia momentaneamente il Bologna al quarto posto a quota 56 punti, a +3 sulla Roma che avanza a 53. Lapresse.it - Serie A, Roma-Juventus finisce in pareggio: 1-1 all’Olimpico Leggi su Lapresse.it 1-1 la sfida dell’Olimpico tra, gara valida per la 31/a giornata diA. Al vantaggio bianconero con Locatelli, a segno al 40? del primo tempo con un tiro al volo da fuori area, replica in avvio ripresa Shomurodov, entrato nell’intervallo e subito in gol al 3? sulla ribattuta del colpo di testa di Ndicka parato da Di Gregorio.Rimane tutto invariato quindi nella lotta per un posto in Champions League: la squadra di Tudor aggancia momentaneamente il Bologna al quarto posto a quota 56 punti, a +3 sullache avanza a 53.

Serie A: Roma-Juventus 1-1 - DIRETTA e FOTO - Al 40' 0-1! Rete di Locatelli! Cross dalla destra di Kalulu, Celik allontana di testa e al limite arriva Locatelli che al volo colpisce benissimo schiacciando il pallone e battendo Svilar! Vantaggio ... (ansa.it)

LIVE Roma-Juventus, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025 - La diretta LIVE di Roma-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... (fanpage.it)

Roma-Juventus, la MOVIOLA: mani di Kelly in area, ma Colombo non dà rigore. Gomitata di Cristante a Nico Gonzalez, solo giallo - Di seguito gli episodi da moviola più importanti di Roma-Juventus, gara delle 20.45 di domenica 6 aprile 2025 e valida come posticipo ... (msn.com)