Serie A pareggi a Torino e ad Empoli

TorinoVerona (1-1) ed Empoli-Cagliari (0-0). All'Olimpico-Grande Torino,succede tutto nel 2° tempo.I granata falliscono un rigore (mani di Sarr) con Adams che si fa parare il tiro da Montipò (62').Poco dopo lo stesso Sarr porta avanti il Verona rubando palla a Milinkovic-Savic (64'). Quasi immediato l'1-1 Toro con un bel sinistro di Elmas (67'). Nel finale Torino in 10, espulso Sensi (86'). Al 'Castellani' vince la paura. Finisce 0-0 infatti la sfida salvezza tra l'Empoli e il Cagliari. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 16.59 Finiscono pari i match delle 15Verona (1-1) ed-Cagliari (0-0). All'Olimpico-Grande,succede tutto nel 2° tempo.I granata falliscono un rigore (mani di Sarr) con Adams che si fa parare il tiro da Montipò (62').Poco dopo lo stesso Sarr porta avanti il Verona rubando palla a Milinkovic-Savic (64'). Quasi immediato l'1-1 Toro con un bel sinistro di Elmas (67'). Nel finalein 10, espulso Sensi (86'). Al 'Castellani' vince la paura. Finisce 0-0 infatti la sfida salvezza tra l'e il Cagliari.

Serie A, Lecce-Venezia 1-1. Alle 15 Empoli-Cagliari e Torino-Verona. VIDEO - Prosegue oggi la 31esima giornata del campionato: l’incontro delle 12.30 si è risolto con un pareggio grazie all’autogol di Gallo e alla rete di Baschirotto. Alle 18 si affrontano poi Atalanta e Lazio ... (tg24.sky.it)

