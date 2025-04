Serie A Empoli-Cagliari 0-0 | i toscani restano in zona retrocessione

Empoli e Cagliari, gara valida per la 31/a giornata di Serie A. Un pareggio che accontenta soprattutto i sardi, che salgono a quota 30 punti restando a +6 sulla zona retrocessione. I toscani, che non vincono da sedici giornate, rimangono terz’ultimi, a meno due dal Lecce.Il racconto del matchPoche emozioni nel primo tempo, con i padroni di casa vicini al gol al 25? con Henderson direttamente su calcio d’angolo. Nella ripresa è sempre la squadra di D’Aversa a creare le maggiori insidie con un tentativo di Sambia e uno di Cacace, respinto da Caprile. Ma alla fine il risultato non si schioda dallo 0-0. Lapresse.it - Serie A, Empoli-Cagliari 0-0: i toscani restano in zona retrocessione Leggi su Lapresse.it Termina senza reti la sfida salvezza tra, gara valida per la 31/a giornata diA. Un pareggio che accontenta soprattutto i sardi, che salgono a quota 30 punti restando a +6 sulla. I, che non vincono da sedici giornate, rimangono terz’ultimi, a meno due dal Lecce.Il racconto del matchPoche emozioni nel primo tempo, con i padroni di casa vicini al gol al 25? con Henderson direttamente su calcio d’angolo. Nella ripresa è sempre la squadra di D’Aversa a creare le maggiori insidie con un tentativo di Sambia e uno di Cacace, respinto da Caprile. Ma alla fine il risultato non si schioda dallo 0-0.

