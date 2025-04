Sololaroma.it - Serie A, Elmas salva il Torino: pari fra Empoli e Cagliari

Prosegue senza alcun tipo di sosta la 31° giornata diA, entrata nel vivo grazie ai due posticipi del pomeriggio domenicale. Si parte dalla gara frae Verona, andata in scena allo stadio Olimpico Grandee conclusasi con il risultato di 1-1. Succede tutto nella ripresa. Che Adams sbaglia un calcio di rigore al 63?, con i gialloblu che sfruttano l’occasione e siglano lo 0-1 grazie ad Amin Sarr su errore di Vanja Milinkovic-Savic. I granata non mollano e trovano il definitivo 1-1 con Eljifal 67?, rimanendo in 10 all’86’ per via del rosso rimediato da Samuele Ricci.Un punto a testa, invece, nell’altra sfida delle 15:00 al Carlo Castellani fra, che si conclude per 0-0. Tanto equilibrio e poche occasioni nell’arco dei 90? minuti, con gli azzurri che raccolgono un singolo punto rimanendo a sole due lunghezze dal Lecce.