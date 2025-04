Serie A Atalanta-Lazio 0-1 | la decide Isaksen

Lazio vince 1-0 a Bergamo lo scontro diretto per l’Europa contro l’Atalanta nel match valido per la 31/a giornata di Serie A.Terza sconfitta di fila per la DeaDopo un primo tempo senza emozioni, decisiva la rete di Isaksen al 9? della ripresa su sponda di Dele-Bashiru. La Dea, in profonda crisi, incassa così la terza sconfitta consecutiva in campionato e resta ferma a 58 punti, ormai risucchiata nella lotta per le coppe, mentre i biancocelesti salgono a quota 55, momentaneamente a meno uno dal Bologna quarto in classifica. Lapresse.it - Serie A, Atalanta-Lazio 0-1: la decide Isaksen Leggi su Lapresse.it Lavince 1-0 a Bergamo lo scontro diretto per l’Europa contro l’nel match valido per la 31/a giornata diA.Terza sconfitta di fila per la DeaDopo un primo tempo senza emozioni, decisiva la rete dial 9? della ripresa su sponda di Dele-Bashiru. La Dea, in profonda crisi, incassa così la terza sconfitta consecutiva in campionato e resta ferma a 58 punti, ormai risucchiata nella lotta per le coppe, mentre i biancocelesti salgono a quota 55, momentaneamente a meno uno dal Bologna quarto in classifica.

