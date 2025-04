Serie A 31 turno | Atalanta-Lazio 0-1

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.00 Terzo ko di fila per l', stesa dalla(che non vinceva da 1 mese) nello scontro Champions del Gewiss:0-1. Il 1° tempo, seppur combattuto e con la Dea nel complesso più propositiva, produce zero in termini di occasioni.Buono lo spunto di Dele-Bashiru al 29', cross insidioso, Kolasinac sbroglia di testa in angolo. Ripresa. La gara si accende. Mandas strepitoso su Retegui, ma al 54' sono gli ospiti a colpire con Isaksen, servito da Dele-Bashiru.Ci provano Zappacosta e Pellegrini: portieri attenti. All'89' testa Brescianini out di poco.