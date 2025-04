Seravezza cerca riscatto contro Figline | Benedetti a caccia del gol

Seravezza che dopo aver fatto solo un punto nelle ultime tre gare giocate prendendo fra l’altro ben 9 reti (sconfitte interne 4-2 prima col Flaminia Civita Castellana e poi con la capolista Livorno, inframezzate dal pareggio 1-1 a Terranuova Bracciolini) oggi vuole andare a vincere al “Goffredo Del Buffa“ contro il Figline dell’ex Filippo Mugelli. Per questa insidiosa trasferta in terra valdarnese il tecnico dei versiliesi Lucio Brando ha tutti a disposizione e dunque ha l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda la formazione da mandare in campo inizialmente. Difficili da decifrare le decisioni dell’allenatore biellese, che in settimana ha provato più soluzioni, sia tattiche sia negli interpreti. Potrebbe ritrovare una maglia dall’inizio Stabile in attacco al fianco di bomber Benedetti, col numero 10 Bellini alle loro spalle. Sport.quotidiano.net - Seravezza cerca riscatto contro Figline: Benedetti a caccia del gol Leggi su Sport.quotidiano.net Vuole invertire la rotta recente ilche dopo aver fatto solo un punto nelle ultime tre gare giocate prendendo fra l’altro ben 9 reti (sconfitte interne 4-2 prima col Flaminia Civita Castellana e poi con la capolista Livorno, inframezzate dal pareggio 1-1 a Terranuova Bracciolini) oggi vuole andare a vincere al “Goffredo Del Buffa“ildell’ex Filippo Mugelli. Per questa insidiosa trasferta in terra valdarnese il tecnico dei versiliesi Lucio Brando ha tutti a disposizione e dunque ha l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda la formazione da mandare in campo inizialmente. Difficili da decifrare le decisioni dell’allenatore biellese, che in settimana ha provato più soluzioni, sia tattiche sia negli interpreti. Potrebbe ritrovare una maglia dall’inizio Stabile in attacco al fianco di bomber, col numero 10 Bellini alle loro spalle.

Tau contro Ravenna sfida clou di giornata. Seravezza a caccia del riscatto. Tau Altopascio cerca il riscatto contro il Fiorenzuola, derby lucchese nel girone E. Grosseto, allerta meteo per vento: salta la partita contro il Seravezza. Il Livorno cala il tris: Seravezza travolto e qualificazione agli ottavi. SERIE D – SERAVEZZA-ACF FOLIGNO (risultato live ore 14.30). Calcio In Terza ostacolo Retignano per l’Attuoni. Il Monti cerca il riscatto contro il Fosdinovo. Ne parlano su altre fonti

Tau contro Ravenna sfida clou di giornata. Seravezza a caccia del riscatto - Il ragazzi di Venturi ospitano la seconda forza del campionato, mentre il Ghiviborgo è atteso dal Follonica. Seravezza vogliono di cancellare la battuta d'arresto contro il Livorno. (noitv.it)

Calcio In Terza ostacolo Retignano per l’Attuoni. Il Monti cerca il riscatto contro il Fosdinovo - Ieri sera sotto la luce artificiale del “Buon Riposo“ ha mandato in scena il big match tra la prima della classe Salavetitia Seravezza (punti 49 ... l’incredibile sconfitta interna registrata contro ... (sport.quotidiano.net)

Calcio In Terza ostacolo Retignano per l’Attuoni. Il Monti cerca il riscatto contro il Fosdinovo - Ieri sera sotto la luce artificiale del “Buon Riposo“ ha mandato in scena il big match tra la prima della classe Salavetitia Seravezza ... interna registrata contro lo Spartak Apuane. (msn.com)