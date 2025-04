Sei gelosa? Ilary Blasi frecciata alla Toffanin

Ilary Blasi ospite dell'amica Silvia Toffanin. Accade a Verissimo nella puntata in onda domenica 6 aprile. Qui, su Canale 5, la conduttrice tv parla del nuovo reality che la vedrà come presentatrice, The Couple. La trasmissione è in partenza lunedì 7 aprile con 8 coppie pronte e agguerrite come non mai. "Sono molto felice di rimettermi in gioco - spiega -, amo le scommesse e fare cose diverse. Essendo un reality game, tu sai quanto io amo giocare, sono competitiva e rosicona. La parola perdere non è nel mio vocabolario. Sono sei coppie legate da amicizia, parentela o professione, si devono conoscere perché devono essere affiatati e capire al volo. Siamo tutti emozionati, ci sono giochi, sfide dove vinceranno le chiavi che aprono la cassaforte". Parlando di sè, Blasi ammette di essere "spensierata" e di non riuscire "a scindere la televisione dalla realtà, come sono in studio, sono anche nella vita vera e la gente lo percepisce". Liberoquotidiano.it - "Sei gelosa?". Ilary Blasi, frecciata alla Toffanin Leggi su Liberoquotidiano.it ospite dell'amica Silvia. Accade a Verissimo nella puntata in onda domenica 6 aprile. Qui, su Canale 5, la conduttrice tv parla del nuovo reality che la vedrà come presentatrice, The Couple. La trasmissione è in partenza lunedì 7 aprile con 8 coppie pronte e agguerrite come non mai. "Sono molto felice di rimettermi in gioco - spiega -, amo le scommesse e fare cose diverse. Essendo un reality game, tu sai quanto io amo giocare, sono competitiva e rosicona. La parola perdere non è nel mio vocabolario. Sono sei coppie legate da amicizia, parentela o professione, si devono conoscere perché devono essere affiatati e capire al volo. Siamo tutti emozionati, ci sono giochi, sfide dove vinceranno le chiavi che aprono la cassaforte". Parlando di sè,ammette di essere "spensierata" e di non riuscire "a scindere la televisione drealtà, come sono in studio, sono anche nella vita vera e la gente lo percepisce".

