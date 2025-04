Ilfattoquotidiano.it - Sedici anni fa il terremoto dell’Aquila, alla commemorazione letti i nomi delle 309 vittime del sisma

Un fascio di luce verso il cielo, da Palazzo Margherita, sede del Comune, come ponte ideale tra la terra e chi non c’è più. È il gesto silenzioso con cui la cittàha aperto la serata delladel 6 aprile 2009, nel ricordo309del. Anche il palazzo dell’Emiciclo si è illuminato conluci in omaggionotte più lunga per la comunità. Poco dopo le 22, di fronteCasa dello studente è partita la fiaccolata commemorativa. Al termine, c’è stata la lettura dei309con protagonista una ragazza nata la notte del, mentre il braciere è stato acceso da un carabiniere operativo al 112 dopo la scossa.L'articolofa il309delproviene da Il Fatto Quotidiano.