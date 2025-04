Internews24.com - Sebastiano Esposito prima di Empoli Cagliari: «Vengo da un periodo dove non faccio gol, ne sono consapevole. Oggi ho una speranza»

di RedazioneL’attaccante dell’, in prestito dall’Inter,, si è espresso cosìdel match contro ilIntervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del prepartita di, l’attaccante dei toscani in prestito dall’Inter,ha commentato così il suo momento di stagione nel quale manca all’appuntamento col gol da parecchio tempo. L’attaccante classe 2002 originario di Castellamare di Stabia, in questa stagione in Serie A ha collezionato finora 8 gol e 1 assist., nella sfida contro i sardi, cercherà in tutti i modi di ritrovare il feeling col gol.PAROLE – «da unnongol e da prestazioni non buone. Ne: speropossa esserci la svolta per migliorare sia a livello personale, sia come squadra».