Scontri tra polizia e manifestanti in centro a Bologna la diretta

Bologna, 6 aprile 2025 - Scontri tra polizia e manifestanti si sono verificati in centro a Bologna in occasione delle due manifestazioni previste: quella dei sindaci di Bologna e Firenze pro Europa e quella di Potere al Popolo e centri sociali contro il riarmo. I partecipanti a quest'ultima si sono mossi da piazza San Francesco con l'obiettivo di raggiungere piazza del Nettuno, dove era in corso quella dei sindaci. Ilrestodelcarlino.it - Scontri tra polizia e manifestanti in centro a Bologna, la diretta Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 6 aprile 2025 -trasi sono verificati inin occasione delle due manifestazioni previste: quella dei sindaci die Firenze pro Europa e quella di Potere al Popolo e centri sociali contro il riarmo. I partecipanti a quest'ultima si sono mossi da piazza San Francesco con l'obiettivo di raggiungere piazza del Nettuno, dove era in corso quella dei sindaci.

