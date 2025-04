Scontri tra manifestanti e polizia durante la ' piazza per l' Europa' | le immagini | VIDEO

piazza Nettuno, mille bandiere blu dell’Unione Europea e arcobaleno della Pace per difendere l’Europa e i suoi valori. A due passi da lì, la polizia in tenuta antisommossa arriva allo scontro con i manifestanti della contromobilitazione indetta dalla sinistra in segno di. Bolognatoday.it - Scontri tra manifestanti e polizia durante la 'piazza per l'Europa': le immagini | VIDEO Leggi su Bolognatoday.it Davanti al palco inNettuno, mille bandiere blu dell’Unione Europea e arcobaleno della Pace per difendere l’e i suoi valori. A due passi da lì, lain tenuta antisommossa arriva allo scontro con idella contromobilitazione indetta dalla sinistra in segno di.

SScontri tra manifestanti e polizia durante la 'piazza per l'Europa': le immagini | VIDEO. Tensione tra polizia e manifestanti al corteo pro pal a Milano: il video. Scontri a Roma durante il Sit-in contro il Decreto Sicurezza. "La polizia ha manganellato i manifestanti", scontri durante presidio contro il Ddl Sicurezza. Via libera al decreto sicurezza, tutele legali per le forze dell’ordine. Sit-in e scontri a Roma. Gli scontri tra manifestanti e polizia in via Ugo Bassi durante la Piazza per l'Europa. Ne parlano su altre fonti

Tensioni e scontri tra manifestanti e polizia a Bologna - Bloccato il corteo dei collettivi, voleva raggiungere la piazza Pro Ue con la manifestazione promossa dai sindaci (ANSA) ... (ansa.it)

Bologna, in corso due cortei: scontri tra polizia e manifestanti - Scontri tra polizia e manifestanti si sono verificati in centro a Bologna in occasione delle due manifestazioni previste: quella dei sindaci di Bologna e Firenze pro Europa ... (ilmattino.it)

Scontri tra polizia e manifestanti in centro a Bologna, la diretta - Il corteo di Potere al Popolo e dei centri sociali contro il riarmo da piazza San Francesco verso piazza del Nettuno, bloccato dalle forze dell’ordine: manganellate in via Ugo Bassi ... (msn.com)