Liberoquotidiano.it - Scontri in piazza, chi c'è dietro: sinistra in imbarazzo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Alla faccia della manifestazione per un'Europa unita e contro la guerra. A Bologna sono andati in scena gli ennesimitra polizia e manifestanti. L'agitazione si è verificata in centro. La manifestazione, promossa da Potere al Popolo e i centri sociali, si era radunata in contemporanea a quella dei sindaci nella vicinaSan Francesco per contestare il riarmo. Instriscioni e bandiere di Usb, del collettivo Cambiare Rotta e di altre sigle antagoniste. Molte bandiere della Palestina e molte persone che avevano aderito all'appello a manifestare contro il riarmo, con slogan anche contro i sindaci Lepore e Funaro che hanno promosso l'altra manifestazione. Tra le altre cose è stata anche bruciata una bandiera dell'Unione Europea. Nel momento in cui il corteo ha provato a sfondare il cordone, la polizia ha reagito respingendo i manifestanti con gli scudi e con qualche manganellata.