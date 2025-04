Agi.it - Scontri e tensioni tra polizia e manifestanti a Bologna

AGI - Asi sono verificatitrain occasione delle due manifestazioni, quella dei sindaci per l'Europa e quella di Potere al Popolo e centri sociali contro il riarmo. I partecipanti di quest'ultima hanno provato a muoversi verso piazza Maggiore verso l'appuntamento dei primi cittadini. Isono stati respinti dagli agenti in tenuta anti sommossa nei pressi di piazza Maggiore anche con qualche manganellata. In una nota, Potere al Popolo sostiene che durante glicon la, duesono stati feriti e uno è Bianca Tedone, coordinatrice di Potere al Popolo e candidata a sindaco di Milano. "Come Potere al Popolo abbiamo organizzato il corteo insieme a decine di realtà politiche, sociali, sindacali per rispondere alla piazza di Lepore che parla di pace e sostiene il processo di riarmo in Europa - si legge in una nota - alla manifestazione da Piazza San Francesco al Parco della Zucca hanno partecipato più di 500 persone.