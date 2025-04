Sport.quotidiano.net - Scontri decisivi per Gambassi e Ponte a Cappiano in chiave play-off

Scontro diretto in-off nella penultima giornata del girone E di Prima Categoria per il, che oggi alle 15.30 andrà a far visita all’Audace Galluzzo. I padroni di casa sono infatti quarti, ultimo posto utile per qualificarsi alla prima fase di spareggi promozione visto che l’ampio distacco dal secondo posto esclude ormai il quinto, con 5 lunghezze di vantaggio sui termali. Di conseguenza la squadra di Falco ha un solo risultato a disposizione per giocarsi poi il tutto e per tutto nell’ultima giornata, ossia la vittoria. Detto che all’andata finì 1-1, nelle fila locali mancherà Santucci per squalifica. Passiamo poi alla Seconda Categoria (fischio d’inizio sempre alle 15.30), dove nella penultima gara del girone G anche ilha un solo risultato a disposizione per continuare a puntare il pass-off, nella gara interna contro un Sextum Bientina a caccia invece di punti per la salvezza.