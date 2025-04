Sconfitta al cardiopalma per la Scandone | Milazzo espugna il Del Mauro

Scandone Avellino esce Sconfitta dal terzo turno del girone di ritorno del campionato di Serie B Interregionale. Milazzo fa festa al Del Mauro imponendosi con il punteggio di 69-72.Dopo un primo tempo targato Milazzo che ha messo in grosse difficoltà tutto il sistema di gioco dei. Avellinotoday.it - Sconfitta al cardiopalma per la Scandone: Milazzo espugna il Del Mauro Leggi su Avellinotoday.it LaAvellino escedal terzo turno del girone di ritorno del campionato di Serie B Interregionale.fa festa al Delimponendosi con il punteggio di 69-72.Dopo un primo tempo targatoche ha messo in grosse difficoltà tutto il sistema di gioco dei.

Sconfitta al cardiopalma per la Scandone: Milazzo espugna il Del Mauro. La Scandone Avellino apre il 2025 con una sconfitta e perde la vetta. Avellino Basket, il 2024 termina con una sconfitta. La JuVi Cremona passa al Del Mauro. Scandone Avellino, il finale thrilling premia Bisceglie. La Scandone Avellino espugna Monopoli e torna a ruggire. Ne parlano su altre fonti

Scandone Avellino al secondo ko di fila: vince Milazzo (82-68) - Coach Sanfilippo: "Dobbiamo ricompattarci per ritrovare un equilibrio di durezza mentale e fisica" Foto: ufficio stampa Scandone Avellino Avellino. Seconda sconfitta consecutiva per la Scandone ... (msn.com)

Scandone Avellino, l’ora della maturità. Resettare e ripartire - La sconfitta di Piazza Armerina risulta a tratti inspiegabile per come è maturata. Consentire agli avversari di dilagare per tre quarti - per poi entrare in partita nell’ultimo periodo - non è ... (orticalab.it)

Brutta sconfitta in casa per la Scandone Avellino contro Geko PSA Sant’Antimo - Ennesima sconfitta per la Felice Scandone Avellino. Al PalaDelMauro finisce 72-96 contro la Geko PSA Sant’Antimo nel campionato di Serie B 2019/2020. Queste le parole di coach De Gennaro dopo la ... (atripaldanews.it)