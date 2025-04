Scene folli in un supermercato | 31enne afferra delle birre e se ne va senza pagare quindi torna ascia in mano e minaccia il proprietario Arrestato dai Carabinieri a Sabaudia

Leggi su Dayitalianews.com

della Stazione di, in collaborazione con i colleghi di Borgo Grappa, hannoun uomo di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di rapina, minacce, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto abusivo di armi.La furia dentro ilTutto ha avuto inizio all’interno di undi, dove il soggetto ha sottratto alcune bottiglie di birra dagli scaffalipagarle. Prima di fuggire, ha rivolto minacce di incendio al titolare dell’esercizio commerciale. Ma l’episodio non si è concluso lì.Poco dopo, l’uomo èto nel negozio e, in una scena da film, ha brandito un’per intimidire nuovamente il commerciante, prima di darsi nuovamente alla fuga.Individuato grazie alle telecamere e bloccato in fugaI militari dell’Arma, intervenuti tempestivamente, hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza del negozio, riuscendo così a identificare il responsabile.