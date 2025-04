Scafati Incendio al deposito di stoccaggio rifiuti | feriti cinque vigili del fuoco

cinque vigili del fuoco sono rimasti feriti a seguito delle operazioni di spegnimento di un Incendio scoppiato ieri mattina, alle ore 11 a Scafati, presso un deposito di stoccaggio in via Galileo. Ilmattino.it - Scafati. Incendio al deposito di stoccaggio rifiuti: feriti cinque vigili del fuoco Leggi su Ilmattino.it delsono rimastia seguito delle operazioni di spegnimento di unscoppiato ieri mattina, alle ore 11 a, presso undiin via Galileo.

Incendio al sito di stoccaggio di Scafati: operazioni fino a tarda notte, 5 vigili del fuoco feriti. Scafati. Incendio al deposito di stoccaggio rifiuti: feriti cinque vigili del fuoco. Scafati: in fiamme deposito di rifiuti evacuate 16 famiglie, aperta indagine. Incendio al sito di stoccaggio di Scafati: operazioni fino a tarda notte, 5 vigili del fuoco feriti. Incendio a Scafati in un deposito di ecoballe, la struttura è collassata [VIDEO]. Scafati. Incendio al deposito di stoccaggio rifiuti. Ne parlano su altre fonti

Scafati. Incendio al deposito di stoccaggio rifiuti: feriti cinque vigili del fuoco - Cinque vigili del fuoco sono rimasti feriti a seguito delle operazioni di spegnimento di un incendio scoppiato ieri mattina, alle ore 11 a Scafati, presso un deposito di stoccaggio in via ... (ilmattino.it)

Scafati: in fiamme deposito di rifiuti evacuate 16 famiglie, aperta indagine - Bruciano tonnellate di rifiuti. Plastica, carta e cartoni da imballaggio in fiamme per un vasto incendio divampato ieri, intorno alle tredici di ieri, in un sito di stoccaggio alla periferia di Scafat ... (informazione.it)

FOTO/ Scafati, quasi domato l’incendio: ordinanze anti diossina in vari comuni - È stato quasi domato dopo quasi un giorno di lavoro, il devastante incendio esploso nella tarda mattinata di ieri all’interno del deposito di stoccaggio di rifiuti in via in via Galileo Ferraris a Sca ... (informazione.it)