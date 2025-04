Ilgiorno.it - Sbanda per evitare una lepre sulla strada e si ribalta con l’auto sulla ciclabile: ferita ragazza di 24 anni

Somaglia (Lodi), 6 aprile 2025 – Per salvare unache attraversa lasipista ciclopedonale e distrugge l'auto. Brutta disavventura per una 24enne. La, residente a Codogno, alle 6.20 di oggi stava raggiungendo il luogo di lavoro, il nuovo McDonald’s di Chignolo Po, nel Pavese ma ha avuto un rovinoso incidente a metà percorso. Notata unaspaurita finita sull'asfalto dellaprovinciale 126, che collega Somaglia a Senna Lodigiana, la giovane avrebbe sterzato per evitarla. È quindi riuscita a salvare la vita all'animale, presto fuggito nei campi adiacenti, ma lei ha avuto la peggio. L'automobile, una Fiat Panda, uscita dalla carreggiata, è finitalaterale di asfalto e si èta su un fianco. Il veicolo ha riportato dpesanti e la conducente ha accusato un trauma al collo.