Sassuolo Primavera vince in rimonta contro Empoli consolidando la posizione playoff

Empoli1Sassuolo2 Empoli: Vertua; Bembnista (28' s.t. Falcusan), Mannelli, Moray; Barsotti, Baralla (45' s.t. Scienza), Matteazzi (33' s.t. Baud Banaga), Olivieri (33' s.t. Gravelo); El Biache; Campaniello (45' s.t. Tordiglione), Popov. All. Sordi (Versari, Asmussen, Di Leva, Huqi, Antonini, Egan) Sassuolo: Scacchetti; G. Benvenuti, Macchoni, Di Bitonto (27' p.t. T.Benvenuti), Parlato; Seminari (45' s.t. Mussini), Lopes, Frangella; Knezovic (30' s.t. Vedovati); Minta (45' s.t. Tomsa), Daldum (30' s.t. Moriano). All. Bigica (Viganò, Sandro, Weiss, Negri, Petito, Cardascio) Arbitro: Gandino di Alessandri (Galigani, Martone) Reti: 17' p.t. Matteazzi, 35' p.t. Seminari, 45' p.t. Parlato Ricomincia a correre, la Primavera neroverde, e consolida la sua posizione in griglia playoff. Sbancano Empoli in rirmonta, i ragazzi di Emiliano Bigica, e si mettono in tasca tre punti pesantissimi in attesa del big match che tra una settimana, al Ricci, li oppongono alla capolista Roma per una gara che dirà tantissimo sulle fortune future deu Bigica-boys.

