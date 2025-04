Sassuolo in attesa della promozione in Serie A | sfida decisiva contro il Palermo

Sassuolo neroverde, attesa da un giorno lunghissimo, che comincia alle 15 e potrebbe finire, chissà, o un paio d’ore dopo o all’alba del lunedì: lo scenario, ben noto, è quello che dice che il Sassuolo affronta oggi alle 15 il Palermo e se vince si dispone all’attesa di Spezia-Sampdoria, che in campo ci vanno alle 17,15. Non dovesse vincere lo Spezia il Sassuolo va in A e, atterrato a Bologna a ridosso delle 21, è atteso in piazza Garibaldi per la festa – coreografie provate ieri, con le circospezioni imposte dall’ovvia scaramanzia – in programma per le 22 circa. della Serie ‘non succede, ma se succede.’: si appendono lì i destini di questa domenica di primavera che manda i neroverdi a ‘sbattere’ contro il Palermo dell’ex Alessio Dionisi che a fare da comprimario non ci sta ("mi aspetto un Sassuolo tosto, è la squadra più forte della B, ma possiamo vincere", ha detto alla vigilia) ma sa bene che Grosso, come da conferenza stampa di presentazione, farà quel che deve per fare quanto ha fatto fin qua molto spesso. Sport.quotidiano.net - Sassuolo in attesa della promozione in Serie A: sfida decisiva contro il Palermo Leggi su Sport.quotidiano.net Provateci voi ad organizzare una festa senza sapere se e quando il ‘festeggiato’ si presenta o no. Mica facile, ma è quanto si chiede, oggi, allaneroverde,da un giorno lunghissimo, che comincia alle 15 e potrebbe finire, chissà, o un paio d’ore dopo o all’alba del lunedì: lo scenario, ben noto, è quello che dice che ilaffronta oggi alle 15 ile se vince si dispone all’di Spezia-Sampdoria, che in campo ci vanno alle 17,15. Non dovesse vincere lo Spezia ilva in A e, atterrato a Bologna a ridosso delle 21, è atteso in piazza Garibaldi per la festa – coreografie provate ieri, con le circospezioni imposte dall’ovvia scaramanzia – in programma per le 22 circa.‘non succede, ma se succede.’: si appendono lì i destini di questa domenica di primavera che manda i neroverdi a ‘sbattere’ildell’ex Alessio Dionisi che a fare da comprimario non ci sta ("mi aspetto untosto, è la squadra più forteB, ma possiamo vincere", ha detto alla vigilia) ma sa bene che Grosso, come da conferenza stampa di presentazione, farà quel che deve per fare quanto ha fatto fin qua molto spesso.

