Sassuolo 311 nuovi alberi per celebrare i nati del 2023 | una pianta per ogni bambino

Sassuolo nell’area verde del villaggio artigianale, compresa tra via Regina Pacis, via Berna, via Frati Strada Bassa e il Canale di Modena. Qui sono stati messi a dimora 311 nuovi alberi, uno per ogni bambino. Modenatoday.it - Sassuolo, 311 nuovi alberi per celebrare i nati del 2023: una pianta per ogni bambino Leggi su Modenatoday.it Una mattinata all’insegna dell’ambiente e della vita, quella che si è svolta oggi anell’area verde del villaggio artigianale, compresa tra via Regina Pacis, via Berna, via Frati Strada Bassa e il Canale di Modena. Qui sono stati messi a dimora 311, uno per

