Calciomercato.it - Sarr fa e disfa: Elmas rimedia: ad Empoli vince la noia

Due pareggi nelle due sfide pomeridiane di Serie A: Torino-Verona 1-1 ed-Cagliari 0-0Portieri protagonisti, in positivo e in negativo in Torino-Verona, mentre trae Cagliari, are, è la paura. I due match che si sono disputati alle 15, validi per la 31esima giornata di Serie A, si sono conclusi con un pareggio. A reti bianche al Castellani, mentre 1-1 è finita la sfida all’Olimpico Grande Torino.Torino-Verona,firma il pareggio (LaPresse) – Calciomercato.itLe due reti della gara giocata nel capoluogo piemontese sono state siglate in rapida sequenza. Nel primo tempo le occasioni migliori le aveva avute la squadra di Zanetti, con Mosquera e Bernede che sfiorano il palo con due interessanti conclusioni. Nella ripresa tante emozioni in pochi minuti.tocca di mano un cross proveniente da calcio d’angolo dalla destra: il Var chiama l’arbitro Bonacina che decide di assegnare un calcio di rigore.