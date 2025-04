Santiago Castro pronto per il big match contro il Napoli al Dall' Ara

Napoli sarà una gara tosta ma noi sappiamo come giocare questo tipo di partite. Se ci sarò? Oggi mi sono allenato bene, vediamo domani. Ma penso di esserci". Ciò che pensa Santiago Castro combacia perfettamente con ciò che è nella testa di Vincenzo Italiano. Santi c'è, ha assorbito pienamente la contusione al collo del piede rimediata in nazionale e adesso si candida a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel big-match di domani notte al Dall'Ara. Con una maglia da titolare sulle spalle? Qui le certezze vacillano, anche perché la risposta si lega allo stato di forma di Thijs Dallinga, l'olandese finalmente volante che martedì notte a Empoli, nella semifinale d'andata di Coppa Italia, ha firmato una doppietta. Ora toccherà vedere come sta Dallinga alla potenziale terza partita in nove giorni (l'olandese fu titolare anche otto giorni fa in campionato col Venezia) e se Castro, dopo lo stop forzato di una decina di giorni, abbia già almeno un'ora di autonomia nelle gambe.

