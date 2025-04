Sport.quotidiano.net - Sangiustese: Diamanti punta a mantenere il sesto posto contro Fabriano Cerreto

"Sarà unaugualmente motivata per evitare figuracce e magari finire undicesimi". Andrea, allenatore della formazione rossoblù, si riferisce alla gara a casa di untranquillo. "Entrambe – aggiunge – siamo tranquille, noi siamo sesti e vogliamola posizione non essendoci più la possibilità di concludere al quinto". Ma c’è da stare attenti perché basta davvero poco per perdere posizioni. "Siamo tutti raggruppati in pochi punti e basta davvero poco per scivolare in classifica". Non è facile infondere i giusti stimoli nei giocatori quando mancano due gare alla fine e non si corrono pericoli e non c’è la speranza di potere centrare i playoff. "Senza le giuste motivazioni si rischiano figuracce, comunque posso contare su ragazzi intelligenti e seri che sanno perfettamente quanto sia importante chiudere bene la stagione.