Sammaurese sfida il Fiorenzuola | punti cruciali per i playout

Sammaurese dovrà affrontare con la consapevolezza di dover conquistare punti per garantirsi i playout e possibilmente il piazzamento migliore possibile. Quattro incontri equamente divisi fra quelli interni con San Marino e United Riccione ed esterni, quello di oggi sul campo del Fiorenzuola, e quello della terzultima di campionato sul terreno del Progresso. Servirà almeno una vittoria, ma sopratutto diventa fondamentale non perdere per tenere a distanza chi sta dietro in classifica, ovvio ad iniziare da oggi. La vittoria conquistata domenica scorsa dal Fiorenzuola sul campo del Progresso ha dato vigore alle speranze dei piacentini che adesso possono solo sperare di poter agganciare la zona playout. Se serve tirare in ballo la scaramanzia, all’andata i giallorossi conquistarono la prima vittoria in campionato grazie alla prepotente capocciata di Morri. Ilrestodelcarlino.it - Sammaurese sfida il Fiorenzuola: punti cruciali per i playout Leggi su Ilrestodelcarlino.it Comincia oggi il ciclo di scontri diretti che ladovrà affrontare con la consapevolezza di dover conquistareper garantirsi ie possibilmente il piazzamento migliore possibile. Quattro incontri equamente divisi fra quelli interni con San Marino e United Riccione ed esterni, quello di oggi sul campo del, e quello della terzultima di campionato sul terreno del Progresso. Servirà almeno una vittoria, ma sopratutto diventa fondamentale non perdere per tenere a distanza chi sta dietro in classifica, ovvio ad iniziare da oggi. La vittoria conquistata domenica scorsa dalsul campo del Progresso ha dato vigore alle speranze dei piacentini che adesso possono solo sperare di poter agganciare la zona. Se serve tirare in ballo la scaramanzia, all’andata i giallorossi conquistarono la prima vittoria in campionato grazie alla prepotente capocciata di Morri.

