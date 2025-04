Samb sfida il Sora per la promozione in Serie C | attesa per il risultato del Teramo

Samb batti il Sora e poi al 95’ fai i conti col Teramo. Obiettivo numero uno di Eusepi e compagni è quello di superare la formazione laziale e poi vedere cosa combineranno i biancorossi a Recanati. Solo dopo questi novanta minuti si potrà avere un quadro chiaro su quando la formazione rossoblù potrà festeggiare la matematica promozione in Serie C. Ma prima c’è da superare l’ostacolo Sora, che al momento vantato un punto di vantaggio sulla zona play out. I bianconeri non verranno al Riviera per vestire i panni dell’agnello da sacrificare. E quindi ci vorrà la migliore Samb. Palladini si affida al collaudato 4-2-3-1. Assente il solo Candellori. L’unico dubbio riguarda la posizione in campo di Chiatante che tornerà sulla linea dei difensori con Battista nei tre a supporto di Eusepi, insieme a Kerjota e Moretti. Sport.quotidiano.net - Samb sfida il Sora per la promozione in Serie C: attesa per il risultato del Teramo Leggi su Sport.quotidiano.net batti ile poi al 95’ fai i conti col. Obiettivo numero uno di Eusepi e compagni è quello di superare la formazione laziale e poi vedere cosa combineranno i biancorossi a Recanati. Solo dopo questi novanta minuti si potrà avere un quadro chiaro su quando la formazione rossoblù potrà festeggiare la matematicainC. Ma prima c’è da superare l’ostacolo, che al momento vantato un punto di vantaggio sulla zona play out. I bianconeri non verranno al Riviera per vestire i panni dell’agnello da sacrificare. E quindi ci vorrà la migliore. Palladini si affida al collaudato 4-2-3-1. Assente il solo Candellori. L’unico dubbio riguarda la posizione in campo di Chiatante che tornerà sulla linea dei difensori con Battista nei tre a supporto di Eusepi, insieme a Kerjota e Moretti.

Samb sfida il Sora per la promozione in Serie C: attesa per il risultato del Teramo. Verso Samb-Sora: per Palladini rosa al completo tranne Candellori. Samb, un altro pienone contro il Sora. Domani Massi sulla Rai per i 102 anni della squadra. Samb-Sora, cresce l’attesa: Zini in dubbio, torna Battista, ballottaggio Paolini-Orfano. Samb, domani c’è il Sora. Chiatante, Orfano e Battista partono titolari. Samb, Eusepi: «San Benedetto ti fa sentire vivo. Voglio mantenere le mie promesse». Ne parlano su altre fonti

Samb sfida il Sora per la promozione in Serie C: attesa per il risultato del Teramo - La Samb affronta il Sora al Riviera delle Palme per avvicinarsi alla promozione in Serie C, con un occhio al Teramo. (sport.quotidiano.net)

La Samb sogna in grande: prima i tre punti, poi dita incrociate - SERIE D - Contro il Sora serve solo un risultato. Al Riviera attesi oltre 8.000 tifosi per spingere i rossoblù nella volata finale Battere il Sora e poi vedere cosa farà il Teramo a Recanati. La ... (youtvrs.it)

Samb, domeni c’è il Sora Chiatante, Orfano e Battista partono titolari - Nulla da fare per Candellori che venerdì 11 si sottoporrà a un'ulteriore visita di controllo e non potrà essere neppure a Teramo. Domani in campo con il classico 4-2-31 ... (lanuovariviera.it)