Salvini segretario Lega fino al 2029 | Io al Viminale? Parlerò con Meloni

Salvini. Dopo i colLegamenti con i sovranisti europei, da Victor Orban a Bardella fino all'intervento a sorpresa di Marine Le Pen, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ribadito il punto del Governo: "Pancia a terra fino a fine legislatura"L'articolo Salvini segretario Lega fino al 2029: “Io al Viminale? Parlerò con Meloni” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Salvini segretario Lega fino al 2029: “Io al Viminale? Parlerò con Meloni” Leggi su Ildifforme.it Si chiude oggi il meeting leghista con l'intervento di. Dopo i colmenti con i sovranisti europei, da Victor Orban a Bardellaall'intervento a sorpresa di Marine Le Pen, il Presidente del Consiglio, Giorgia, ha ribadito il punto del Governo: "Pancia a terraa fine legislatura"L'articoloal: “Io alcon” proviene da Il Difforme.

Salvini segretario della Lega fino al 2029. I suoi lo vogliono al Viminale: “Ne parlerò con Piantedosi e Meloni” - Il Congresso della Lega a Firenze si chiude, come previsto, con la conferma di Matteo Salvini segretario della Lega, in carica fino al 2029. Una candidatura, l’unica che è stata presentata, che è stat ... (ilfattoquotidiano.it)

Salvini segretario della Lega fino al 2029. "Il Viminale? Ne parlerò con Meloni" - AGi - "Vorrà dire che al prossimo consiglio federale il mio orgoglio sarà di essere delegato, perché qua - non so chi - c'è sicuramente il prossimo segretario federale. non vedo l'ora". Lo ha detto Ma ... (msn.com)

Salvini segretario Lega fino al 2029, congresso lo acclama - atteo Salvini è stato confermato segretario della Lega, in carica fino al 2029. L'ha deciso il congresso federale del partito approvando, per acclamazione, la sua candidatura, l'unica presentata. (ANS ... (ansa.it)