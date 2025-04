Agi.it - Salvini segretario della Lega fino al 2029. "Il Viminale? Ne parlerò con Meloni"

Leggi su Agi.it

AGi - "Vorrà dire che al prossimo consiglio federale il mio orgoglio sarà di essere deto, perché qua - non so chi - c'è sicuramente il prossimofederale. non vedo l'ora". Lo ha detto Matteonel suo intervento al congresso. Quanto all'opportunità di un ritorno alha dichiarato che "Matteo Piantedosi è un amico ed è un ottimo ministro. Questo è un congresso di partito. E' mio dovere ascoltare quello che i sindaci e gli elettori ci chiedono" e di quello che mi chiedete "con serenitàsia con lui che con Giorgia". Io "sono a disposizione dell'Italia e", ha aggiunto. "Non ci faranno litigare" "Non ci faranno mai litigare ci stanno provando da due anni e mezzo. Non siamo un partito unico, siamo una coalizione di soggetti diversi".