Salvini segretario della Lega fino al 2029 I suoi lo vogliono al Viminale | Ne parlerò con Piantedosi e Meloni

Il Congressoa Firenze si chiude, come previsto, con la conferma di Matteo, in caricaal. Una candidatura, l’unica che è stata presentata, che è stata approvata per acclamazione. Per effetto del nuovo statuto, il suo mandato si allunga di dodici mesi e quindi durerà 4 anni.è stato eletto per la prima volta nel 2013 e per lui è la terza conferma.Durante il ritrovo di partito è arrivato anche il messaggio di Giorgia, che ha insistito sulla compattezza del governo. Ma durante la prima giornata di Congresso è arrivata una richiesta dagli uomini di, per voce dei capogruppo di Camera e Senato. Lavuole infatti che Matteotorni alda ministro dell’Interno. Una proposta che, assicura, non cadrà nel vuoto.