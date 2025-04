Salvini leader per acclamazione nel 2013 primarie con Bossi e nel 2017 con Fava

Eletto per la terza volta segretario, per la prima per acclamazione, Matteo Salvini, due figli avuti da precedenti relazioni, oggi fidanzato con Francesca Verdini, figlia dell'ex parlamentare Denis Verdini, ha 52 anni, compiuti lo scorso 9 marzo. Milanese, studente di scienze politiche, nella sua città inizia la carriera politica come consigliere comunale.

