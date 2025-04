Ilfattoquotidiano.it - Salvini consegna a Vannacci la tessera della Lega. Ora può diventare vicesegretario

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Appena ieri, nel primo giorno del Congresso, il presidenteRegione Veneto Luca Zaia dichiarava che non c’era possibilità per il generale Roberto– eletto a Strasburgo da indipendente con oltre 500mila preferenze – di, perché non aveva lache però oggi è arrivata proprio dalle mani di Matteo. “Oggi sono orgoglioso dire la. Migliore risposta al popoloe alle ansie e turbamenti di tanti retroscenisti, siamo qua e andremo lontani”, ha detto. “Volevo ringrazio Matteoper questa amichevole pacca sulla spalla. Da oggi andremo avanti insieme. Ringrazio gli entusiasti che ci danno coraggio, ringrazio i critici perché la critica è il concime del progresso e ringrazio i perplessi perché ciò che non ci uccide ci rende più forti”, ha rispostodal palco del Congresso.